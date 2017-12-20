Финансовые новости
- |
- 20.12.17
- |
- 04:45
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс страсти и инвестиции
21:10 19.12.2017 |
Бриллианты, как говорится, навсегда. Они также могут быть очень дорогими. 5 декабря 173 лота ювелирных изделий, выставленных на аукционе Sotheby's, были проданы на сумму $54 млн. Среди них были и драгоценности известного английского актера Шона Коннери, исполнителя роли Джеймса Бонда.
На следующий день любимый автомобиль агента 007 - Aston Martin DB5 - был выставлен на продажу за $2,7 млн. Он был одним 24 раритетных автомобилей, которые все вместе ушли с молотка за $45 млн.
На прошлой неделе на двух других аукционах в Нью-Йорке, организованных крупнейшими аукционными домами Christie's и Sotheby's, потенциальным покупателям было предложено изысканное вино, эксклюзивные часы и другие предметы роскоши. Общая стоимость всех выставленных лотов составила $200 млн.
Британский журнал The Economist уже не один год внимательно следит за ценами на подобные предметы - бриллианты, классические модели автомобилей, изысканные сорта вин, произведения искусств, часы и другие антикварные вещи - и на их основе составляет свой индекс "страсти" (passion index).
Этот индекс взвешивается относительно состояния частного лица с высоким уровнем дохода (HNWI) - людей с инвестируемыми активами выше $1 млн, сообщаемого Barclays.
Индекс "страсти" снижался в среднем на 2% ежегодно в последние три года. Но с начала 2007 г. его средняя доходность достигала 5,9%, что выше среднего возврата MSCI World Index, фондового индекса, отражающего ситуацию на мировом фондовом рынке.
Инвестиции "страсти" могут помочь хеджировать другие ставки: искусство, к примеру, обычно коррелируется в обратной пропорции к фондовым индексам.
Предложение многих коллекционных предметов ограничено, хотя спрос на них неуклонно растет.
Число граждан с высоким уровнем дохода увеличилось с 11 млн до 16,5 млн с 2011 по 2016 гг., а их общее состояние достигло $63 трлн, утверждает консалтинговая фирма Capgemini.
Согласно ее прогнозу богатство людей из списка HNWI превысит $100 трлн к 2025 г., из которых 10% будут вложены в коллекционные предметы.
Но эксперты советуют быть предельно осторожными: довольно трудно порой получить возврат с коллекционных предметов.
Во-первых, индекс не отражает реальную стоимость инвестиций: не следует забывать о таких затратных статьях, как страхование, хранение и обслуживание.
Во-вторых, в отличие от акций, предметы из индекса "страсти" не очень ликвидны (за исключением изысканных вин) и не являются взаимозаменяемыми финансовыми инструментами (они редко обмениваются).
Когда необходима срочная продажа, часто возникающая при появлении долгов, смерти или разводе, можно понести значительные убытки.
И наконец, аукционы - основа для многих показателей индекса - могут взвинчивать цены на рынке благодаря резервной или отправной цены (reserve pricing).
В отличие от рекордных цен на прошлой неделе, на незаметных частных продажах часто фиксируются убытки.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию и призвала Россию прекратить нарушение прав человека в Крыму
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|В Украине упростят доступ к земельным участкам для добычи нефти и газа
|Госстат подтвердил рост ВВП Украины в III кв.-2017 к III кв.-2016 на 2,1%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В НБУ настойчиво рекомендовали руководителям некоторых банков умерить свои аппетиты по покупке валюты на межбанке
|Индекс страсти и инвестиции
|Соучредитель Bitcoin.com: у биткоина нет перспектив
|Минфин 19 декабря разместил гривневые ОВГЗ на 459 млн гривен и валютные - на $402 млн
|Бесконечные кредиты: украинским банкам разрешили насчитывать проценты на проценты
|Рынок акций Украины завершил торги 19 декабря ростом
Это интересно
|Huawei представила 5,65-дюймовый смартфон Enjoy 7S с 2K-экраном за $226
|Сеул обвинил КНДР во взломе криптовалютной биржи Bithumb
|Xiaomi и Samsung работают над ноутбуками со Snapdragon 835
|BMW займет в Чехии 500 гектаров полигоном для беспилотников
|Telegram, Viber, WhatsApp, Signal — каким мессенджерам можно доверять
|Samsung запатентовал дизайн смартфона с необычным загнутым дисплеем
|В США вновь вводят регистрацию дронов