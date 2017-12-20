Индекс страсти и инвестиции

Бриллианты, как говорится, навсегда. Они также могут быть очень дорогими. 5 декабря 173 лота ювелирных изделий, выставленных на аукционе Sotheby's, были проданы на сумму $54 млн. Среди них были и драгоценности известного английского актера Шона Коннери, исполнителя роли Джеймса Бонда.

На следующий день любимый автомобиль агента 007 - Aston Martin DB5 - был выставлен на продажу за $2,7 млн. Он был одним 24 раритетных автомобилей, которые все вместе ушли с молотка за $45 млн.

На прошлой неделе на двух других аукционах в Нью-Йорке, организованных крупнейшими аукционными домами Christie's и Sotheby's, потенциальным покупателям было предложено изысканное вино, эксклюзивные часы и другие предметы роскоши. Общая стоимость всех выставленных лотов составила $200 млн.

Британский журнал The Economist уже не один год внимательно следит за ценами на подобные предметы - бриллианты, классические модели автомобилей, изысканные сорта вин, произведения искусств, часы и другие антикварные вещи - и на их основе составляет свой индекс "страсти" (passion index).

Этот индекс взвешивается относительно состояния частного лица с высоким уровнем дохода (HNWI) - людей с инвестируемыми активами выше $1 млн, сообщаемого Barclays.

Индекс "страсти" снижался в среднем на 2% ежегодно в последние три года. Но с начала 2007 г. его средняя доходность достигала 5,9%, что выше среднего возврата MSCI World Index, фондового индекса, отражающего ситуацию на мировом фондовом рынке.

Инвестиции "страсти" могут помочь хеджировать другие ставки: искусство, к примеру, обычно коррелируется в обратной пропорции к фондовым индексам.

Предложение многих коллекционных предметов ограничено, хотя спрос на них неуклонно растет.

Число граждан с высоким уровнем дохода увеличилось с 11 млн до 16,5 млн с 2011 по 2016 гг., а их общее состояние достигло $63 трлн, утверждает консалтинговая фирма Capgemini.

Согласно ее прогнозу богатство людей из списка HNWI превысит $100 трлн к 2025 г., из которых 10% будут вложены в коллекционные предметы.

Но эксперты советуют быть предельно осторожными: довольно трудно порой получить возврат с коллекционных предметов.

Во-первых, индекс не отражает реальную стоимость инвестиций: не следует забывать о таких затратных статьях, как страхование, хранение и обслуживание.

Во-вторых, в отличие от акций, предметы из индекса "страсти" не очень ликвидны (за исключением изысканных вин) и не являются взаимозаменяемыми финансовыми инструментами (они редко обмениваются).

Когда необходима срочная продажа, часто возникающая при появлении долгов, смерти или разводе, можно понести значительные убытки.

И наконец, аукционы - основа для многих показателей индекса - могут взвинчивать цены на рынке благодаря резервной или отправной цены (reserve pricing).

В отличие от рекордных цен на прошлой неделе, на незаметных частных продажах часто фиксируются убытки.