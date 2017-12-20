Соучредитель Bitcoin.com: у биткоина нет перспектив

В то время как правительства европейских стран настаивают на регулировании биткоина и собираются на ближайшем саммите G20 рассмотреть совместное регулирование этой криптовалюты, неожиданное заявление сделал соучредитель компании Bitcoin.com Эмиль Ольденбург.

По его словам, у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты, а вложения в него - "самые экстремальные инвестиции, которые вы только можете сделать". "Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", - цитирует издание Business Insider слова Ольденбурга.

Ольденбург уже продал свои биткоины, так как считает их бесполезными в качестве торговой валюты. В качестве недостатков биткоина соучредитель сайта назвал их высокую плату и время выполнения транзакций.

По мнению Ольденбурга, недостатками биткоина являются высокие комиссии и рост времени выполнения транзакций, а также сопротивление изменениям у людей, которые работают в сети биткоин. По некоторым подсчетам, комиссионные сборы за биткоин удваиваются каждые 3 месяца, и сейчас это занимает в среднем 4,5 часа, чтобы подтвердить транзакцию. По сообщениям Ars Technica, в последнее время плата достигла $26 за сделку.

Ольденбург считает, что более светлое будущее у Bitcoin Cash (BCH), валюты, которая откололась от биткоина еще в августе, и в настоящее время занимает третье место по капитализации среди криптовалют. Ольденбург ссылается на ограничение размера блоков Bitcoin Cash, в настоящее время 8Mb - в отличие от 1Mb биткоина, что приводит к снижению транзакционных сборов. В целом он не верит, что биткоин станет валютой для повседневного использования, на которую надеялся мир.

Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков

После того, как курс биткоина достиг исторической отметки $20 тысяч, заметно активизировался интерес и к другим, менее известным криптовалютам. По данным специализированного портала CoinMarketCap.com, общая капитализация рынка криптовалют впервые за время существования электронных денег достигла $650 миллиардов.

Правда, согласно ежегодному отчету главного финансового контролера США, Совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), несмотря на то, что рынок виртуальных валют в 2017 году показал значительный рост, его общая совокупная капитализация по-прежнему значительно ниже одного триллиона долларов, а значит слишком мала, чтобы быть системной угрозой для мирового финансового сектора.

Стоит добавить, многие называют криптовалюты "пузырем", который вот-вот должен лопнуть, однако есть и другие мнения. В частности, это явление абсолютно не похоже на все предыдущие "пузыри", поскольку это совершенно новая технология. Во-вторых, для пузыря рынок криптовалют слишком мал. Например в "тюльпановую лихорадку" или "пузырь" доткомов было втянуто гораздо больше людей и финансовых средств, а "пузырь" биткоина пока не идет с ними ни в какое сравнение.