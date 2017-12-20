Минфин 19 декабря разместил гривневые ОВГЗ на 459 млн гривен и валютные - на $402 млн

Министерство финансов 19 декабря разместило гривневые ОВГЗ на 459 млн гривен и валютные бумаги на 402,1 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В частности, министерство разместило ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 341 млн гривен под 16,00% годовых, со сроком обращения 154 день на 118,1 млн гривен под 15,95% годовых.

Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 175 дней на 387,4 млн долларов, со сроком обращения 784 дней на 23,6 млн долларов под 5,40% годовых.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.