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Минфин 19 декабря разместил гривневые ОВГЗ на 459 млн гривен и валютные - на $402 млн
20:21 19.12.2017 |
Министерство финансов 19 декабря разместило гривневые ОВГЗ на 459 млн гривен и валютные бумаги на 402,1 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, министерство разместило ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 341 млн гривен под 16,00% годовых, со сроком обращения 154 день на 118,1 млн гривен под 15,95% годовых.
Также размещены валютные ОВГЗ со сроком обращения 175 дней на 387,4 млн долларов, со сроком обращения 784 дней на 23,6 млн долларов под 5,40% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов за 11 месяцев привлекло в государственный бюджет 27,697 млрд гривен и 1,382 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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