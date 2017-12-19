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Объем ипотечного кредитования жилья за 9 мес.-2017 вырос в 1,5 раза - НБУ
16:13 19.12.2017 |
Объем ипотечного кредитования физлицам за 9 месяцев 2017 года увеличился на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 963 млн грн, сообщил Национальный банк Украины (НБУ) в отчете о финансовой стабильности.
"Все же объемы ипотеки незначительны и не могут влиять на спрос на жилье. Ипотека будет оставаться неразвитой без законодательных изменений, и застройщики должны это учесть", - говорится в отчете НБУ.
Нацбанк отметил, что ипотечные ставки постепенно снижаются. Сейчас ставка составляет от 19% в гривне, и, вероятно, будет и дальше снижаться. Однако это не разрешит проблему валютных кредитов, выданных до начала кризы 2008 года, считает Нацбанк.
"У платежеспособных банков более 90% валютных ипотечных кредитов нерабочие, как и более 30% кредитов в гривнях", - отмечает центробанк.
По данным отчета, доля ипотеки в финансировании строительства жилья незначительна. В основном строительство финансируют инвесторы и застройщики с незначительным привлечением кредитных средств. Поэтому, существующий дисбаланс между спросом и предложением на рынке жилья пока что не создает системных угроз для финансовой стабильности.
"Финансовые отчеты самых больших застройщиков свидетельствуют о запасе прочности. В то же время, незначительное количество банков подвергается рискам рынка недвижимости, активно финансируя застройщиков и их покупателей недвижимости", - отметил НБУ, порекомендовав кредиторам киевских застройщиков учитывать высокую насыщенность столичного рынка жилья.
По данным НБУ, предложение на рынке жилья продолжает стремительно растет, особенно в столице, при этом спрос остается ограниченным. За 9 мес.-2017 в эксплуатацию ввели 4 млн кв. м жилья, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество разрешений на строительство многоквартирных домов, выданных за полгода-2017, увеличилось на 34%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 годом. Одновременно, количество квартир на первичном рынке Киева увеличилось за 9 мес. этого года на 65%.
Согласно отчету Нацбанка, высокое предложение жилья способствует снижению цен, которые приближаются к критическому уровню.
"На первичном рынке столичного жилья в сентябре цены снизились на 1% по сравнению с предыдущим годом, на вторичном - на 11%. В то же время, во Львове первичный рынок потерял в цене 4%, в Одессе - 5%", - отмечает НБУ в отчете.
Вместе со снижением цен, повышается себестоимость строительства, сообщил НБУ. По данным Госстата, цены на монтажно-строительные работы в сентябре выросли на 15% по сравнению с сентябрем 2016 года.
"Понижение рыночной стоимости жилья и повышение расходов на его строительство привело к тому, что сегодня цена практически достигла уровня себестоимости. Понижая цены в процессе конкуренции за покупателя, застройщики дошли до границы, после которой новое строительство станет убыточным, особенно в бюджетном сегменте", - подытожил центробанк.
Он также отметил, что это приводит к ухудшению качества жилья бюджетного сегмента.
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