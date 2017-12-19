Минфин Украины ориентируется на выпуск в 2018г до $2 млрд еврооблигаций

Предельный объем выпуска в 2018 году еврооблигаций Украины, согласованный в рамках текущей программы расширенного финансирования (EFF), на которую ориентируется Министерство финансов Украины, составляет $2 млрд, сообщил заместитель министра Юрий Буца.

На итоговой пресс-конференции Минфина в Киеве во вторник он отметил, что ведомство будет ориентироваться на рыночную ситуацию, а также на объемы привлекаемого финансирования от международных партнеров и международных финансовых организаций.

Ю.Буца также указал, что с точки зрения стоимости заимствований целесообразно было бы осуществлять их после очередного пересмотра программы EFF и выделения МВФ Украине транша по ней.

Как сообщалось, Украина в сентябре 2017 года разместила 15-летние еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, из которых $1,68 млрд - для осуществления обмена или выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах, которые были выпущены в рамках реструктуризации долга в 2015 году. Спрос на новые еврооблигации составил около $9,5 млрд.

В то же время выделение очередного транша кредита МВФ, который первоначально был распланирован на май-июнь 2017 года, пока перенесено на неопределенный срок из-за невыполнения украинской стороной ряда условий, в частности, принятия законов об антикоррупционном суде и рынке земли.