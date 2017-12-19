ЕС обяжет криптобиржи идентифицировать клиентов

В рамках борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, власти ЕС намерены ввести более строгие требования для криптовалютных бирж.

В частности, законодатели намерены запретить осуществление операций на условиях анонимности, ограничить возможности по использованию предоплаченных карт, а также обязать биржи и кошельки, предоставляющие услуги по обмену и хранению криптовалют, идентифицировать своих клиентов.

В связи с нововведением, следственные органы рассчитывают иметь больше доступа к информации, включая банковские реестры и данные по доверительной собственности.

Правила вступят в силу, после того, как будут официально одобрены всеми государствами-членами ЕС, а затем приняты на национальном уровне в течение 18 месяцев.



