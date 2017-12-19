НБУ констатирует улучшение платежеспособности бизнеса, намерен стимулировать работу банков с NPL

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает улучшение платежеспособности бизнеса на фоне стабилизации экономической ситуации в стране и намерен стимулировать работу банков с проблемной задолженностью.

"Макроэкономическая среда мало изменилась за последнее полугодие: темпы экономического роста остаются весьма низкими. В то же время существенно улучшилась платежеспособность заемщиков банков - как компаний реального сектора, так и домохозяйств. То есть, два года стабильной экономики, даже без стремительного роста ВВП, позволили заемщикам нормализировать свою долговую нагрузку и возобновить рентабельность", - сообщил директор департамента финансовой стабильности центробанка Виталий Ваврищук на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

Как уточнил замдиректора департамента финансовой стабильности Евгений Дубогрыз, рентабельность по EBITDA реального сектора к концу третьего квартала превысила 12%. Более того, другие долговые показатели, такие как долг к EBITDA, а также покрытие процентных расходов операционной прибылью, свидетельствуют, что в настоящее время для большинства отраслей, кроме химической и строительной, выплата процентов уже не является проблемой.

"Мы видим, что большинство компаний имеет возможность обслуживать проценты, даже по старым кредитам. Поэтому мы, как в частном общении, так и в публичных коммуникациях, рекомендуем банкам более активно работать с их проблемными заемщиками, поскольку не всегда финансовое состояние заемщика отвечает тому, что он сообщает банку", - отметил он.

Как сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, работа некоторых банков в направлении улучшения структуры своих активов дает свои результаты: сознательные заемщики начинают реструктуризировать задолженность и сотрудничать с банками.

В то же время, добавила она, существует целый ряд заемщиков, которые сегодня не стремятся к конструктивному диалогу, поэтому Нацбанк намерен способствовать разрешению этой ситуации.

"Вместе с международными консультантами, партнерами - Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация - мы разработали проект закона, который, по сути, должен создать вторичный рынок для плохих долгов. Мы надеемся, что в следующем году законопроект будет рассмотрен и одобрен Верховной Радой. Это даст дополнительный инструмент банкам по работе с проблемными долгами, расчистит их балансы и существенно поможет заемщикам, бизнес которых является жизнеспособным, возобновить свою деятельность и выйти из проблемной задолженности", - сказала она.

Помимо этого, добавила Е.Рожкова, Нацбанк намерен стимулировать банки к более активной работе с проблемными долгами.

"У нас есть инструменты, чтобы влиять на банки, и мы это будем делать. Сегодня мы активно собираем планы по работе с проблемной задолженностью, не формальные планы, а такие, которые зафиксируют конкретные действия каждого конкретного банка. Мы будем помогать банкам работать с теми заемщиками, которые имеют плохие кредиты в нескольких банках. Наши внутренние положения, которые уже утверждены, или ожидают утверждения, позволяют нам это делать. Особенно мы будем уделять внимание госбанкам", - отметила замглавы НБУ.

По словам В.Ваврищука, большая часть нерабочих кредитов составляют займы крупным бизнес-группам, которые на сегодня не изъявляют желания обслуживать эти кредиты. Попытки реструктуризировать такую задолженность часто наталкиваются на слишком высокие аппетиты проблемных заемщиков, которые желают, чтобы банки, и в первую очередь государственные, или списали кредит, или конвертировали все в гривню, или установили минимальную процентную ставку.

"Вопрос - хотим ли мы иметь такие реструктуризации, которые, по сути, приводят к прощению кредитов крупных финансово промышленных групп, которые, как мы видим, все-таки, имеют возможность обслуживать эти кредиты... Фактор ожидаемого дальнейшего улучшения макроэкономической ситуации мало что изменит в этом плане. Поэтому мы как регулятор хотим, чтобы банки более активно работали с этими кредитами и, все-таки, напоминали заемщикам о себе, поскольку нерабочие кредиты на балансе госбанков означают дополнительную потребность в капитализации за счет средств госбюджета", - сказал он.