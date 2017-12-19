Цена золота колеблется 19 декабря на ожиданиях принятия налоговой реформы в США

Стоимость золота не демонстрирует единой динамики во вторник утром - трейдеры ожидают принятия решения по поводу налоговой реформы в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.21 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,8 доллара, или на 0,06%, до 1266,3 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,15%, до 16,18 доллара за унцию.

Участники рынка ожидают, что позднее во вторник республиканцы в обеих палатах конгресса США проголосуют за согласованный ими проект налоговой реформы. Планируется, что реформа резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Как ожидается, президент страны Дональд Трамп подпишет закон до конца этого года.

Законопроект предусматривает снижение налога на прибыль предприятий с 35% до 21% и отмену альтернативного минимального налога для предприятий. Кроме того, стандартный налоговый вычет для частных лиц практически удваивается.

Новости о налоговой реформе США влияют на динамику курса доллара, что, в свою очередь, воздействует на стоимость золота. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.