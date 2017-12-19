Курс доллара слабо колеблется 19 декабря в ожидании новостей по налоговой реформе в США

Долларовый индекс снижается во вторник вторую сессию подряд после существенного пятничного скачка, вызванного новостями о согласовании финальной версии законопроекта о налоговой реформе лидерами республиканцев в Сенате и Палате представителей США.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился в ходе торгов во вторник на 0,2%. Более широкий WSJ Dollar Index снизился на 0,1%.

Внимание трейдеров во вторник сфокусировано на новостях из США. Палата представителей проведет голосование по финальной версии законопроекта о налоговой реформе во вторник, пишет CNBC. Если здесь законопроект будет принят, Сенат может провести собственное голосование позднее во вторник или в среду.

Как ожидается, законопроект отправится на подпись президенту Дональду Трампу до рождественских каникул.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до $1,1825 по сравнению с $1,1782 на закрытие предыдущей сессии.

Глава Бундесбанка Йенс Вайдман вновь высказал точку зрения о том, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) следует четко обозначить конец программы выкупа активов.

В заявлении по итогам декабрьского заседания ЕЦБ было отмечено, что программа выкупа бондов продолжится до сентября "или дольше, при необходимости" или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями".

По словам Й.Вайдмана, "более быстрое завершение выкупа активов и четкое обозначение даты окончания программы, были бы целесообразны".

Инфляционное давление в еврозоне должно усилиться на фоне увеличения темпов роста зарплат, отметил он. В связи с этим, инфляция в регионе "движется к уровню, отвечающему понятию о ценовой стабильности", заявил Й.Вайдман.

Курс доллара относительно иены увеличилась до 112,67 иены против 112,55 иены накануне. Пара евро/иена торгуется на уровне 133,24 иены по сравнению с 132,6 иены по итогам предыдущей сессии.