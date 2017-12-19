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Исследование Deutsche Bank: японские инвесторы переходят с форекса на криптовалюты
21:35 18.12.2017 |
Согласно недавнему исследованию Deutsche Bank, все больше японских розничных инвесторов переключаются с торговли на Форексе на криптовалютную торговлю, что стимулирует развитие рынка цифровых валют. Операторы крупнейших в Японии торговых платформ валютного рынка запускают собственные криптовалютные биржи, предлагая маржинальную торговлю с плечом до 25x.
На прошлой неделе Масао Мураки (Masao Muraki), руководитель отдела исследований Deutsche Securities Inc (DSI) в Японии заявил, что японские розничные инвесторы все чаще переключаются с традиционной торговли на торговлю криптовалютами (DSI входит в Deutsche Bank Group). Мураки объяснил, что инвесторы переключились на операции с криптовалютами после того, как не смогли достичь требуемого уровня прибыли через торговлю на Форексе.
Он отметил, что «спекуляции в криптовалютах достигают масштабов, которые нельзя игнорировать». Аналитик также рассказал, что на Японию приходится 54% мировой маржинальной торговли на Форексе. Согласно данным GMO Click Securities, одной из крупнейших в мире торговых платформ на рынке Форекс, 79% японских валютных счетов принадлежат мужчинам, 63% из которых находятся в возрасте от 30 до 49 лет.
Японские розничные инвесторы также известны под общим именем «Госпожа Ватанабе», хотя большинство из них - мужчины. Это связано с тем, что традиционно именно домохозяйки управляли домашними финансами.
Высокие риски, высокие прибыли
Платформа GMO Coin позволяет маржинальную торговлю с плечом до 5x, 15x и 25x для пары биткоин/иена. Комиссия за транзакцию не взимается, однако плата за плечо составляет 0.05% в день. GMO Coin - это дочерняя криптовалютная компания GMO Internet, которая также владеет GMO Click Securities. Мураки заметил:
«Некоторые крупные форексные брокеры предлагают плечо до 25x, как в традиционной торговле, при этом нет четкого руководства по подобным предложениям для криптовалютной торговли».
Вместе с тем, по его словам, «японские инвесторы позитивно смотрят на волатильность, так как типичный японский стиль инвестиций представляет собой сочетание низкого риска с низкими доходами и высокого риска с высокими доходами», - сообщает Wall Street Journal.
После того, как биткоин был легализован в Японии в качестве платежного средства в апреле этого года, многие платформы, занимающиеся торговлей на Форексе, начали развивать криптовалютное направление. Например, интернет-гигант GMO Internet в мае открыл дочернюю компанию GMO Coin. Среди других организаций, которые стали уделять внимание криптовалютам - SBI Group, Money Partners Group, Kabu.com Securities, а также DMM.com.
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