НБУ допускает рост дефицита ПФ в 2018

Национальный банк (НБУ) допускает рост дефицита пенсионного фонда (ПФ) в 2018 году.

Об этом говорится в отчете финансовой стабильности НБУ, передают Українські Новини.

НБУ заявляет, что дефицит Пенсионного фонда может вырасти в краткосрочной перспективе по результатам пенсионной реформы.

"Это произойдет в том случае, если в 2018 году темп роста поступлений от ЕСВ будет ниже, чем в текущем году", - говорится в отчете.

Кроме того, НБУ отмечает, что повышение минимальной пенсии по возрасту и своевременная выплата пенсий в октябре привели к увеличению ежемесячных расходов на пенсионные выплаты на сумму около 7 млрд гривен.

Сообщается, что прироста фонда зарплат и связанного роста ЕСВ может быть недостаточно для того, чтобы поступления в ПФ росли ожидаемыми темпами, а дефицит фонда сокращался.

В действующей редакции бюджета Пенсионного фонда на 2017 год предусмотрено получение поддержки от госбюджета на 133,5 млрд гривен.

Как сообщали Українськi Новини, с 11 октября текущего года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.