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НБУ допускает рост дефицита ПФ в 2018
17:35 18.12.2017 |
Национальный банк (НБУ) допускает рост дефицита пенсионного фонда (ПФ) в 2018 году.
Об этом говорится в отчете финансовой стабильности НБУ, передают Українські Новини.
НБУ заявляет, что дефицит Пенсионного фонда может вырасти в краткосрочной перспективе по результатам пенсионной реформы.
"Это произойдет в том случае, если в 2018 году темп роста поступлений от ЕСВ будет ниже, чем в текущем году", - говорится в отчете.
Кроме того, НБУ отмечает, что повышение минимальной пенсии по возрасту и своевременная выплата пенсий в октябре привели к увеличению ежемесячных расходов на пенсионные выплаты на сумму около 7 млрд гривен.
Сообщается, что прироста фонда зарплат и связанного роста ЕСВ может быть недостаточно для того, чтобы поступления в ПФ росли ожидаемыми темпами, а дефицит фонда сокращался.
В действующей редакции бюджета Пенсионного фонда на 2017 год предусмотрено получение поддержки от госбюджета на 133,5 млрд гривен.
Как сообщали Українськi Новини, с 11 октября текущего года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года.
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