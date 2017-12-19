НБУ изучает необходимость докапитализации Ощадбанка и Укрэксимбанка

Национальный банк изучает необходимость докапитализации Государственного Ощадного банка и Государственного эспортно-импортного банка.

Об этом сообщила в ходе пресс-конференции замглавы НБУ Екатерина Рожкова, передают Українські Новини.

"Мы изучаем необходимость докапитализации государственных Ощадбанка и Укрэксимбанка из-за их качества кредитных портфелей", - сказала она.

Рожкова добавила, что качество кредитных портфелей указанных банков не улучшилось.

"Да, оно (качество кредитов) ухудшилось. Те планы, которые были у банков по реструктуризации, не были реализованы. Существенных позитивных сдвигов в направлении улучшении структуры задолженности нет. При этом качество залога также ухудшается", - сказала она.

По ее словам, значительная часть таких кредитов с структуре кредитных портфелей банков принадлежит большим промышленным группам.

При этом замглавы НБУ отметила, что финансовый результат Приватбанка значительно лучше, чем прогнозировался.

"Это произошло благодаря сокращению процентных расходов, мы фиксируем рост поступлений от кредитов населению и фиксируем рост комиссионной прибыли", - добавила она.

Рожкова добавила, что доля госбанков в банковском секторе остается высокой.

Как сообщали Українські Новини, в конце января Национальный банк констатировал, что банковская система не нуждается в докапитализации.