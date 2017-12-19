Нацбанк продал на аукционе $75 млн. Средневзвешенный курс 27,855 грн

Национальный банк Украины (НБУ) в условиях продолжающегося ослабления гривни на объявленном им аукционе с предложением до $100 млн продал $75 млн, сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб.

"$75 млн продал Нацбанк, чтобы стабилизировать рынок", - сказал он на пресс-конференции в понедельник, отметив, что НБУ проводил интервенции и на минувшей неделе с использованием других инструментов.

Согласно информации на сайте НБУ, курс отсечения на аукционе составил 27,85 грн/$1, средневзвешенный курс - 27,855 грн/$1.

Результаты валютных аукционов

Дата 18.12.17 04.12.17 Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 81.40 43.60 Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1 максимальный 27.8650 27.1900 минимальный 27.8000 27.0000 Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1 средневзвешенный 27.8550 27.1808 максимальный 27.8650 27.1900 минимальный 27.8500 27.1800 Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 75.20 29.40 Данные: НБУ

Д.Сологуб подчеркнул, что такое ослабление гривни объясняется сезонными факторами, тогда как фундаментальные факторы отсутствуют.

"Нацбанк не отходит от своей стратегии валютных интервенций, которая включает сглаживание таких колебаний, и мы будем их сглаживать: резервы это позволяют", - сказал он.

Как сообщалось, гривня на межбанковском валютном рынке в пятницу снизилась до 27,715 грн/$1 с 27,445 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил. По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанке в этот день снизился с 27,41 грн/$1 до 27,6351 грн/$1 - самого низкого ее значения с середины января этого года.

Самого высокого значения - 25,44 грн/$1 - гривня в этом году достигла к концу августа, после чего началось ее постепенно ослабление, в частности, в сентябре курс доллара к гривне вырос на 3,4%, в октябре - на 1,1%, в ноябре - на 1,1%, с начала декабря - на 1,8%.