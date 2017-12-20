Объем торгов долларом на межбанке 15 декабря уменьшился на $50,5 млн до $234,9 млн

В пятницу, 15 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 50,5 млн долларов по сравнению с 14 декабря до 234,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 46,3 млн долларов по сравнению с 14 декабря до 277,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс додллара на межбанковске после роста в четверг на 20 коп в пятницу вырос на 25 коп. до 27,70 UAH/USD.