Курс доллара США падает 18 декабря вопреки оптимизму по поводу налоговой реформы

Курс евро прекратил двухдневное снижение и приблизился к отметке $1,18, в то время как доллар США не находит поддержки даже со стороны оптимизма по поводу налоговой реформы.

Евро торгуется днем в районе $1,1795 против $1,1749 на закрытие предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится сейчас около 132,71 иены по сравнению со 132,30 иены днем ранее. Курс доллара составляет 112,51 иены против 112,60 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, упал на 0,38%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,26%.

Фунт стерлингов дорожает на успехе переговоров о выходе Великобритании из состава Европейского союза. Курс британской нацвалюты поднялся до $1,34 по сравнению с $1,332 на закрытие предыдущих торгов и до 1,1361 евро с 1,1337 евро.

Европейские лидеры в пятницу договорились о переходе ко второй фазе переговоров о Brexit, хотя и предупредили, что они будут более трудными.

Рост потребительских цен в еврозоне в ноябре ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 1,4% в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительными данными и с ожиданиями аналитиков.

В пятницу лидеры республиканцев в Сенате и Палате представителей Конгресса США согласовали финальную версию законопроекта о налоговой реформе. Обе палаты намерены одобрить документ в ближайшие дни. Уже на этой неделе 500-страничный документ рассчитывает подписать и президент США Дональд Трамп.

Согласованный законопроект предусматривает, в частности, снижение налога на прибыль до 21% (ранее предполагалось 20%) с 35%, а также введение нового режима уплаты налогов с зарубежных прибылей для корпораций.

Обеспокоенность у инвесторов вызывают вопросы, связанные с тем, как налоговая реформа скажется на темпах экономического роста в стране.