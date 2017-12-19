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Биткоин штурмует последние барьеры перед 20 000 долларов
06:55 18.12.2017 |
У биткоина уже вошло в традицию каждую неделю брать новые рубежи. И на этот раз, биткоин решил закрыть неделю преодолением нового уровня в 19 000 долларов, практически вплотную подбираясь к следующей круглой цифре - $20 000 за биткоин. Движение достаточно медленное и сопровождается периодическими коррекциями, что говорит о неуверенности рынка. Тем не менее, на нескольких долларовых биржах курс биткоина уже превысил $19 500 и объемы в стаканах до $20 000 невелики, поэтому крупные покупки быстро сметут барьер.
Неделя началась с запуска фьючерсов на биткоин на Чикагской опционной бирже (CBOE), что разогнало курс до $17 000 в тот же день. После этого неделя прошла относительно спокойной и балом правили альткоины. Однако в пятницу биткоин ожил и возобновил активный рост. Весьма вероятно, что это стало следствием ожиданий запуска фьючерсов на CME 18 декабря.
Кроме того, одной из причин роста считается возросшая популярность криптовалюты среди населения стран Азии, в том числе среди азиатских трейдеров, которые массово переходят с традиционных рынков на рынок криптовалют. Многие азиатские криптовалютные биржи предлагают 10-15-кратное кредитное плечо. Добавьте сюда высокую волатильность, и потенциальная прибыль на такой бирже будет в несколько раз выше, чем на большинстве традиционных рынков. Потенциальные убытки могут быть такими же быстрыми и разрушительными, но когда это останавливало неопытных трейдеров?
Однако, аналитики Deutsche Bank рассматривают и негативные сценарии развития событий. Спекуляции в криптовалюте выросли до таких масштабов, которые уже не могут быть проигнорированы. Банк намерен исследовать потенциальное воздействие на более широкие рынки, если «пузырь» криптовалют все же лопнет.
Взрывной рост также сказался и на работе некоторых крупных криптовалютных бирж. Так, Криптовалютная биржа Kraken приостановила регистрацию новых пользователей. На сервисе планируется масштабное обновление для решения ряда вопросов, из-за которых биржа в последнее время стала работать крайне нестабильно.
За последнее время на Kraken регистрировалось по 50 тысяч новых пользователей в день, количество одновременно работающих с сервисом пользователей, уровень и объем дневных торгов также достигли исторических рекордов. Из-за этого команде приходится бороться с тем, чтобы справиться с такой нагрузкой.
Также, в субботу криптовалютная биржа Bittrex приостановила регистрацию новых пользователей сославшись на необходимость обновления базы данных, вызванную резким увеличением новых регистраций.
На фоне стремительного роста криптовалют проблемы со стабильностью работы возникают и у других площадок.
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