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Стоимость золота колеблется 18 декабря следом за курсом доллара
07:54 18.12.2017 |
Стоимость золота торгуется без единой динамики в понедельник утром, на торги оказывает влияние разнонаправленная динамика доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.19 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1 доллар, или на 0,08%, до 1258,5 доллара за тройскую унцию, при этом ранее показатель, напротив, снижался. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,2%, до 16,095 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 93,89 пункта, при этом ранее в ходе торгов индекс рос.
Меняющаяся динамика курса доллара влияет на цену металла. При этом на стоимость американской валюты оказывают новости из США. Республиканцы в конгрессе намерены на следующей неделе принять налоговую реформу, которая резко снизит налогообложение бизнеса и даст ограниченные налоговые льготы большинству категорий физических лиц. Если закон удастся принять, он станет крупнейшим пересмотром налоговой системы США более чем за три десятилетия.
Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой. В свою очередь, укрепление американской валюты сказывается на стоимости золота отрицательно.
"Думаю, что новости о налоговой реформе - последние с "медвежьим" настроением, и для золота это сказывается отрицательно, поэтому мы ожидаем, что золото будет под некоторым давлением", - цитирует агентство Рейтер мнение фондового менеджера крупнейшего в Китае биржевого инвестиционного золотого фонда HuaAn Gold Ричарда Сю (Richard Xu).
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