Deutsche Boerse рассмотрит возможность запуска биткоин-фьючерсов

Один из крупнейших биржевых операторов Deutsche Boerse рассматривает возможность запуска фьючерсов на первую криптовалюту. Об этом пишет CNBC со ссылкой на местное издание WirtschaftsWoche.

"Мы думаем о фьючерсах, которые позволят частным и институциональным инвесторам защитить свои инвестиции в биткоин или сыграть на понижение", - сказал пресс-секретарь Deutsche Borse.

Представители Deutsche Boerse пока не готовы назвать точную дату запуска биткоин-деривативов. Тем не менее, если это произойдет, ее можно будет с уверенностью считать не только самой крупной, но и наиболее инновационной биржей в Европе.

"Мы учитываем не только положительные стороны криптовалютных деривативов, но и потенциальные проблемы, которые необходимо будет решать", - добавил представитель Deutsche Borse.

К таким проблемам биржа относит неустойчивость спотового рынка криптовалют, его недостаточное регулирование, а также высокую ценовую волатильность биткоина.

"Являясь полностью регулируемой биржей, мы должны решить все вышеперечисленное перед запуском этих продуктов", - добавили в пресс-службе Deutsche Borse.

Напомним, как и планировалось ранее, торги биткоин-фьючерсами на Чикагской бирже опционов стартовали 10 декабря.