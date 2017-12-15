НБУ планирует увеличить или отменить лимит репатриации дивидендов за 2017

Национальный банк планирует увеличить или отменить лимит репатриации дивидендов за 2017 год.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на встрече с представителями бизнеса, передают Українські Новини.

"Репатриация дивидендов за этот год будет разрешена. Действующий лимит 5 млн долларов будет либо вовсе отменён, либо увеличен. Такое решение мы примем либо в конце этого года либо в начале следующего", - сказал он.

В ноябре НБУ смягчил требования к бизнесу по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.

Украинские компании получили возможность платить иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 года, а и за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит на такие операции составит не более 2 млн долларов для одного юридического лица (эмитента, депозитарного учреждения или иностранного инвестора).

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации.