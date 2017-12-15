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НБУ планирует увеличить или отменить лимит репатриации дивидендов за 2017
17:39 15.12.2017 |
Национальный банк планирует увеличить или отменить лимит репатриации дивидендов за 2017 год.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на встрече с представителями бизнеса, передают Українські Новини.
"Репатриация дивидендов за этот год будет разрешена. Действующий лимит 5 млн долларов будет либо вовсе отменён, либо увеличен. Такое решение мы примем либо в конце этого года либо в начале следующего", - сказал он.
В ноябре НБУ смягчил требования к бизнесу по репатриации дивидендов за границу в иностранной валюте.
Украинские компании получили возможность платить иностранным инвесторам дивиденды, начисленные не только за 2014-2016 года, а и за период до 2013 года включительно. Ежемесячный лимит на такие операции составит не более 2 млн долларов для одного юридического лица (эмитента, депозитарного учреждения или иностранного инвестора).
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк считает увеличение лимита по репатриации дивидендов приоритетным направлением валютной либерализации.
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