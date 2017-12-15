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Е-лицензии на перевод валюты за границу получили 300 человек , - НБУ
16:28 15.12.2017 |
Национальный банк констатирует, что 300 человек получили электронные лицензии на перевод валюты за границу.
Об этом сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий на встрече с бизнесом, передают Українські Новини.
"Летом мы упростили процедуру инвестиций за границу. Данным инструментом воспользовались 300 человек", - сказал он.
Смолий напомнил, что получение электронной лицензии позволяет инвестировать до 50 тыс. долларов в год.
Общая сумма инвестиций составила 2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в середине декабря Национальный банк усилил требования к документам, которые подаются на получение индивидуальной лицензии на перевод валюты за границу.
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