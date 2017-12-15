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Курс биткойна подскочил до очередного рекорда, цена фьючерсов превысила $18000
16:08 15.12.2017 |
Курс биткойна в четверг подскочил до очередного рекорда в ожидании запуска биржевым оператором CME Group Inc. собственных фьючерсов на криптовалюту.
Курс биткойна подскочил в ходе торгов до $17873, свидетельствуют данные Coindesk.com.
Январские фьючерсы на биткойн на CBOE подорожали почти на 11% по сравнению с уровнем на закрытие рынка в четверг - до $18600.
CBOE начала торги фьючерсами на биткойн 10 декабря 2017 года на уровне $15000. Таким образом, за неделю торгов контракты подорожали на 19%.
CME планирует запустить собственные фьючерсы на биткойн 17 декабря.
С начала текущего года биткойн подорожал на 1800%, пишет MarketWatch.
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA), ранее в этом году заявившее об очень высоких рисках привлечения инвестиций в криптовалюте, в пятницу пообещало глубже изучить ситуацию на рынке ICO (initial coin offering), пишет газета Financial Times.
Изучение этого рынка может привести к принятию регулятивных мер в отношении него, отмечают в FCA.
С начала текущего года, согласно данным Coinschedule, было проведено 234 ICO на общую сумму $3,7 млрд.
"Изучение рынка ICO помогут определить, насколько необходимыми являются дальнейшие регулятивные действия в этой сфере помимо предупреждения о высоких рисках подобных инвестиций", - отмечается в сообщении FCA.
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