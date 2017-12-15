Финансовые новости
- |
- 15.12.17
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.12.2017
12:07 15.12.2017 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|12.12
|12.2361
|-
|-
|-
|-
|12.3998
|11.7499
|-
|-
|-
|13.12
|12.1342
|-
|-
|-
|-
|12.5730
|13.4286
|-
|-
|-
|14.12
|12.2840
|-
|-
|-
|-
|12.6232
|12.1250
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Sky Up. Взлетит ли новый украинский авиаперевозчик
|Одна из федеральных земель Германии предоставила разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"
|Новые редакции 3 процессуальных кодексов вступили в силу
|Новый Верховный Суд начал работу, высшие спецсуды прекратили функционирование
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27,6270 грн
|Остатки средств на корсчетах банков 15.12.17
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 14.12.2017
|Курсы валют по карточным операциям на 15 декабря
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 0,7 млрд гривен до 334,5 млрд гривен 15 декабря
|Биткоин поднялся на текущие уровни благодаря популярности в странах Азии
Это интересно
|10 качеств, которые не любят работодатели
|Doogee разработала концепт полноэкранного слайдера
|За первые 4 часа ICO было привлечено $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY
|Египетская певица Шима получила тюремный срок за видео с бананом
|Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок