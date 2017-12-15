Биткоин поднялся на текущие уровни благодаря популярности в странах Азии

Последние дни были для биткоина относительно спокойными. Криптовалюта торгуется в диапазоне 16 000 - 17 000 тысяч долларов и почти не совершает резких движений в ту или иную сторону. Однако, многие задаются вопросом: что же именно толкнуло его на такие уровни, немыслимые еще несколько месяцев назад? Кроме таких очевидных причин, как запуск фьючерсов на биткоин в США, есть и менее явные.

Согласно отчету Wall Street Journal, последние несколько месяцев биткоин стал крайне популярен среди трейдеров и населения стран Восточной Азии, и не только Японии и Китая. CryptoCompare заявляет, что Япония, Южная Корея и Вьетнам в прошлом месяце обеспечили больше 80% от общего объема торгов.

На прошлой неделе, когда был очередной мощный всплеск активность на криптовалютных рынках, Южная Корея по объему торгов превзошла США. По оценкам специалистов, Южная Корея занимает четверть мировой торговли в BTC и LTC. Все больше обычных людей начинают интересоваться криптовалютой и многие из них впоследствии становятся участниками системы, тем самым толкая курс на криптовалюту все выше. На некоторых азиатских биржах биткоин торгуется уже у отметки в 25 000 долларов, почти на 50% превышая цену на долларовых биржах.

Текущая ситуация является беспрецедентной в том плане, что цену на криптовалюты толкают вверх рядовые трейдеры и обычные покупатели, а не институциональные инвесторы или хедж-фонды. Главный стратег по рынкам в IG Group, Крис Уэстон (Chris Weston), сказал WSJ:

«Похоже, что сегодня все зависит от обычных людей, которые не так грамотны, как финансовые менеджеры фондов».

Новости о том, что правительство Южной Кореи может запретить криптовалюты, фьючерсные контракты и ICO, несомненно скажутся на криптовалютных рынках, однако Китай тоже когда-то контролировал около 65% всех имеющихся в обороте биткоинов. И, несмотря на практический полный запрет, который в свое время отразился на криптовалютах, огромные фермы в КНР продолжают генерировать около 80% всех новых биткоинов.

На данный момент в некоторых азиатских странах чувствуется некоторая напряженность со стороны регуляторов. В Индии на этой неделе центральный банк в очередной выступил с предупреждением в отношении криптовалют. Вьетнам полностью запретил биткоин еще в октябре. В Индонезии в октябре заявили о том, что будут преследовать на своей территории всех, кто будет хоть как-то участвовать в криптовалютных операциях.

Основное отличие азиатских стран от западных в том, что контроль для них гораздо важнее финансовой свободы. Поэтому, трейдеры Японии, Гонконга, Сингапура и Таиланда также могут попасть в критическую ситуацию.