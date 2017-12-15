Финансовые новости
- |
- 15.12.17
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.12.2017
10:24 15.12.2017 |
В четверг, 14 декабря, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 2 800 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 2 800 млн гривен по ставке 15,50% годовых 1 банку.
Кроме того, Нацбанк продал депозитные сертификаты overnight по средневзвешенной процентной ставке 11,50% годовых 37 банкам на сумму 5 288 млн гривен.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Одна из федеральных земель Германии предоставила разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2"
|Новые редакции 3 процессуальных кодексов вступили в силу
|Новый Верховный Суд начал работу, высшие спецсуды прекратили функционирование
|Продолжающееся увеличение гривневой ликвидности в системе подогревает спрос на валюту
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке, по данным НБУ, составляет 27,6080 грн
|Биткоин поднялся на текущие уровни благодаря популярности в странах Азии
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 14.12.2017
|Объем торгов долларом на межбанке 14 декабря увеличился на $125,6 млн до $285,4 млн
|Цена золота 15 декабря колеблется на опасениях за налоговую реформу в США
|Доллар дешевеет 15 декабря на сомнениях в судьбе налоговой реформы в США
Это интересно
|Doogee разработала концепт полноэкранного слайдера
|За первые 4 часа ICO было привлечено $50 млн на создание криптосмартфона FINNEY
|Египетская певица Шима получила тюремный срок за видео с бананом
|Uber оказался опаснее электромобилей для нефтяного бизнеса
|Ford признал электрические беспилотники неэффективными в сравнении с гибридными
|Крупные японские автопроизводители объединились ради сети водородных заправок
|Правительство Болгарии заработало 3 миллиарда долларов на конфискованных биткоинах