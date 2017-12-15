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Цена золота 15 декабря колеблется на опасениях за налоговую реформу в США
07:48 15.12.2017 |
Стоимость золота не демонстрирует единой динамики в пятницу утром, инвесторы опасаются по поводу перспектив налоговой реформы в США, а также оценивают американскую статистику розничных продаж, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.17 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,04%, до 1256,6 доллара за тройскую унцию; стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,03%, до 15,93 доллара за унцию.
Трейдеры обеспокоены перспективами налоговой реформы в США после того, как двое сенаторов-республиканцев заявили, что они не поддержат законопроект. Теперь инвесторы сомневаются в реализации налоговой реформы.
Статистика розничных продаж также оказала влияние на ход торгов. Объем розничных продаж в стране в ноябре в месячном выражении увеличился на 0,8% при прогнозе роста в 0,3%. В годовом выражении показатель поднялся на 5,8%. Индикатор октября был пересмотрен в сторону увеличения до 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2%.
Политические новости из США и американская статистика оказывают влияние на динамику курса доллара, что, в свою очередь, влияет на стоимость золота. Так, ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
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