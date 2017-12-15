Доллар дешевеет 15 декабря на сомнениях в судьбе налоговой реформы в США

Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы США после того, как двое сенаторов заявили, что не будут поддерживать законопроект, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.07 EET курс евро к доллару рос до 1,1783 доллара за евро против 1,1778 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 112,35 иены за доллар со 112,40 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,11%, до 93,59 пункта.

Инвесторы продолжают следить за новостями о налоговой реформе США. Двое сенаторов-республиканцев отказались поддерживать законопроект без изменений в налоговых вычетах за детей, сообщает агентство Рейтер. Это создает неопределенность по поводу дальнейшей судьбы законопроекта.

"Боязнь того, что они не смогут подвести налоговую реформу к финишной черте, может приводить к слабости рынка несмотря на позитивные данные о розничных продажах и другую хорошую экономическую статистику", - цитирует агентство мнение старшего аналитика рынка акций Fort Pitt Capital Group Кима Форреста (Kim Forrest).

В четверг стало известно, что объем розничных продаж в США в ноябре в месячном выражении вырос на 0,8% при прогнозе роста в 0,3%. В годовом выражении показатель поднялся на 5,8%. Индикатор октября был пересмотрен в сторону увеличения до 0,5%, тогда как ранее сообщалось о росте на 0,2%.

Розничные продажи являются одним из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны.