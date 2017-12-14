Рост ставок по ОВГЗ Минфина соответствует ухудшению инфляционных ожиданий - НБУ

Повышение ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Министерства финансов Украины во время последнего аукциона, 13 декабря, соответствует ухудшению инфляционных ожиданий, сообщил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"Мы повысили ставку на предыдущем монетарном комитете, сегодня повысили, поэтому повышение ставок (на ОВГЗ Минфина - ИФ) согласуется с нашей текущей ставкой", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, соответственно, Нацбанк не видит существенной угрозы финансовой на фоне роста ставок на госзаймы.

"Кроме того, мы понимаем, что в конце года всегда возникает неоднозначная ситуация с ликвидностью, поэтому не видим для Минфина проблемы привлекать средства, тем более краткосрочные, под ставку выше, чем они привлекались в течение года", - добавил О.Чурий.

Как сообщалось, Минфин Украины на аукционах 13 декабря 2017 года привлек в госбюджет 3,97 млрд грн. В том числе были проданы гривневые ОВГЗ со сроком обращения 77 дней на 3 млрд 176,382 млн грн со средневзвешенной ставкой 16,27% годовых, со сроком обращения 161 день на 331,801 млрд грн со средневзвешенной ставкой 15,85% годовых и со сроком обращения до 12 октября 2022 года на 349,412 млрд со средневзвешенной ставкой 15,74% годовых.

Неделей ранее Минфин, в том числе, продал 3-месячные гривневые бумаги на 289,376 млн грн под 15,95% годовых.