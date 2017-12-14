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НБУ допускает дальнейшее повышение учетной ставки для приведения инфляции к целевому показателю
Национальный банк допускает дальнейшее повышение учетной ставки для приведения инфляции к целевому показателю.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности главы НБУ Яков Смолий, передают Українські Новини.
"В случае дальнейшего усиления фундаментальных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки, чтобы привести инфляцию к целевой траектории", - сказал он.
Смолий добавил, что следующее решение по учетной ставке будет приниматься с учетом новых макропрогнозов касательно инфляции.
Следующее заседание монетарного комитета состоится в январе следующего года.
Также в январе состоится презентация обновленных макропрогнозов НБУ.
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% с 15 декабря.
С 4 марта 2015 года НБУ повысил учетную ставку с 19,5% до 30%.
Затем НБУ неоднократно сохранял учетную ставку на уровне 30%.
28 августа 2015 года НБУ снизил учетную ставку до 27%, а 25 сентября 2015 - до 22%.
С 22 апреля 2016 года Национальный банк снизил учетную ставку с 22% до 19%, 27 мая 2016 - с 19% до 18%, 24 июня - с 18% до 16,5%.
29 июля 2016 НБУ снизил учетную ставку с 16,5% до 15,5%, с 16 сентября 2016 - с 15,5% до 15%.
28 октября 2016 НБУ снизил учетную ставку с 15% до 14%, а в декабре 2016 и январе 2017 - сохранил на 14%, в апреле 2017 - снизил до 13%, в мае 2017 - снизил до 12,5%, в октябре - повысил до 13,5%.
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