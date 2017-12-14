Kickstarter: мы не будем работать с ICO-проектами

Крупнейшая краудфандинговая платформа Kickstarter не собирается поддерживать инвестиционную модель первичных предложений монет (ICO). Об этом сообщает CoinDesk.

«Наш ответ - стопроцентное, очень твердое "нет"», - заявил представитель Kickstarter.

Запущенная в 2009 году платформа за все время существования помогла привлечь $3,04 млрд на различные творческие проекты, если верить официальной статистике. Для сравнения, по данным CoinDesk ICO Tracker, к настоящему времени общий объем инвестиций в сферу ICO составил $3,8 млрд.

Кроме того, в 2015 году Kickstarter сменил юридический статус на «общественную корпорацию» после волны обвинений в том, что площадка заинтересована исключительно в получении прибыли.

Это относительно новый вид регистрации, который подходит для компаний, преследующих социально важные цели и одновременно несущих ответственность перед акционерами. Один из трех сооснователей платформы в прошлом сравнил ее акции с «владением правами на популярную песню».

Тем не менее, несмотря на схожий вид деятельности, представитель компании отметил, что Kickstarter не собирается использовать свой бренд для получения прибыли на рынке ICO.

«Мы этот вариант не рассматривали и не рассматриваем», - резюмировал он.

Накануне стало известно о том, что известная краудфандинговая площадка Indiegogo начала поддерживать ICO-проекты.