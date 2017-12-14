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Курсы валют по карточным операциям на 14 декабря
11:33 14.12.2017 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 14 декабря 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|27.1500
|27.7008
|31.9000
|32.5733
|4.5500
|4.7000
|ОТП Банк
|27.3500
|27.5500
|32.1400
|32.3700
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|27.2000
|27.6500
|31.9500
|32.5000
|Ощадбанк
|27.2500
|27.6500
|31.4500
|32.4500
|3.3000
|4.7000
|Креди Агриколь Банк
|27.3500
|27.7500
|32.2500
|32.9000
|Укрэксимбанк
|27.1000
|27.4500
|31.5100
|32.4500
|Райффайзен Банк Аваль
|27.1739
|27.7000
|31.9489
|32.5000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
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