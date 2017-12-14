Объем торгов долларом на межбанке 13 декабря уменьшился на $6 млн до $159,8 млн

В среду, 13 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 6 млн долларов по сравнению с 12 декабря до 159,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 14,7 млн долларов по сравнению с 12 декабря до 185,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 5 коп в среду вырос на 7 коп до 27,25 UAH/USD.