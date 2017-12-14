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Цена на золото растет 14 декабря после заседания ФРС США
08:11 14.12.2017 |
Стоимость золота растет в четверг утром, инвесторы отыгрывают результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по которым регулятор повысил ключевую ставку и улучшил прогноз роста ВВП страны, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.08 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 12,1 доллара, или на 0,97%, до 1260,7 доллара за тройскую унцию, стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,64%, до 16,13 доллара за унцию.
В четверг завершилась декабрьская встреча Федрезерва, по результатам которой регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. При этом регулятор также улучшил прогноз роста экономики страны в 2017 и 2018 годах до 2,5% с ожидавшего в сентябре уровня в 2,4% в 2017 году и с прежнего прогноза на уровне 2,1% для 2018 года.
Прогноз динамики цен по итогам 2017 года был повышен до 1,7% с прежних 1,6%, безработицы - понижен до 4,1% с 4,3%, ожидавшихся ранее. Прогноз на 2019 год по росту экономики страны улучшен до 2,1% по сравнению с сентябрьском прогнозом в 2%. Прогноз уровня безработицы улучшен до 3,9% с ожидавшихся ранее 4,1%. Инфляция в 2019 году по-прежнему ожидается на уровне 2%.
Накануне объявления результатов встречи регулятора стали известны данные инфляции в США в ноябре. Согласно сообщению минтруда страны, потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении, в месячном - на 0,4%. Эти показатели полностью совпали с прогнозом аналитиков.
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