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Доллар 14 декабря торгуется разнонаправленно к евро и иене после заседания ФРС США
08:06 14.12.2017 |
Доллар дешевеет в четверг утром к евро и дорожает к иене, трейдеры отыгрывают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также данные статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.12 EET курс евро к доллару рос до 1,1834 доллара за евро с 1,1826 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 112,62 иены за доллар со 112,54 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,05%, до 93,38 пункта.
Федрезерв США по итогам двухдневного декабрьского заседания ожидаемо повысил базовую процентную ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз роста экономики страны в 2017 и 2018 годах до 2,5% с ожидавшего в сентябре уровня в 2,4% в 2017 году и с прежнего прогноза в 2,1% для 2018 года.
Однако в то же время эксперты считают, что доллар оказался под давлением сразу после оглашения итогов заседания, поскольку Федрезерв сохранил, а не повысил прогноз среднего уровня ставки и числа ее повышений в следующем году, передает агентство Рейтер. ФРС прогнозирует три повышения базовой ставки в 2018 году, до среднего уровня в 2,25%.
На ход торгов также повлияли данные об инфляции в США. В среду министерство труда страны сообщило, что потребительские цены в США в ноябре выросли на 2,2% в годовом выражении, а в месячном - на 0,4%, как и ожидали аналитики. При этом базовая инфляция - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - за ноябрь в месячном исчислении составила в США 0,1%, а в годовом - 1,7%. Аналитики ожидали показателей в 0,2% и в 1,8% соответственно.
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