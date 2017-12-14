ФРС негативно относится к перспективам биткоина, не намерена заниматься ее регулированием

Биткоин является ненадёжным высокоспекулятивным активом, который может использоваться для отмывания денег, ФРС не планирует заниматься регулированием этой криптовалюты, заявила глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на пресс-конференции в среду.

"Биткоин в настоящее время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчетов. Нестабильный источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив. ФРС не хочет играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина", - сказала она.

Йеллен также напомнила банкам о необходимости противодействовать любым инструментам отмывания денег и заявила, что в этом качестве может использовать и биткоин.