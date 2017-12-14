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ФРС негативно относится к перспективам биткоина, не намерена заниматься ее регулированием
07:46 14.12.2017 |
Биткоин является ненадёжным высокоспекулятивным активом, который может использоваться для отмывания денег, ФРС не планирует заниматься регулированием этой криптовалюты, заявила глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на пресс-конференции в среду.
"Биткоин в настоящее время играет очень малую роль в международной системе взаиморасчетов. Нестабильный источник прибыли, не регулируется законодательно, высокоспекулятивный актив. ФРС не хочет играть какой-либо регулятивной роли в отношении биткоина", - сказала она.
Йеллен также напомнила банкам о необходимости противодействовать любым инструментам отмывания денег и заявила, что в этом качестве может использовать и биткоин.
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