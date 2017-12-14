ФРС США повысила ключевую ставку впервые с июня

Комитет по открытому рынку ФРС США поднял ключевую процентную ставку на 0,25 п.п. - до уровня 1,25-1,50% годовых. Решение было ожидаемым, отмечают эксперты.

Федеральный комитет по открытому рынку (FOMC) ФРС США по итогам двухдневного заседания повысил ключевую процентную ставку (federal funds rate) на 0,25 п.п. - до уровня 1,25-1,50% годовых, сообщается на сайте американского регулятора.

Это первое решение о повышении ставки с июня этого года (на заседаниях в июле, сентябре и ноябре принималось решение о сохранении ставки) и пятое повышение в цикле ужесточения политики, начавшегося два года назад, в декабре 2015 года, когда ставка была поднята на 0,25 п.п. с целевого уровня 0-0,25% годовых.

Текст заявления ФРС в существенной степени повторяет текст предыдущего заявления, опубликованного в ноябре. Регулятор отмечает, что рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность стабильно растет. Расходы домашних хозяйств увеличиваются умеренными темпами, а рост объема инвестиций в основной капитал восстановился в последние кварталы. Комитет по-прежнему ожидает, что с постепенной корректировкой денежно-кредитной политики экономическая активность будет развиваться умеренными темпами, а условия на рынке труда останутся благоприятными. Ожидается, что в ближайшей перспективе годовая инфляция останется немного ниже 2%, но в среднесрочной перспективе стабилизируется около 2-процентного целевого уровня.

При определении сроков и размеров будущих корректировок целевого диапазона ключевой ставки Комитет ФРС будет оценивать текущие и ожидаемые экономические условия в соответствии с целями обеспечения максимальной занятости поддержания годовой инфляции на уровне 2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр информации, включая ситуацию на рынке труда, уровень инфляции и инфляционные ожидания, ситуацию на финансовом рынке. «Комитет ФРС ожидает, что экономические условия будут развиваться таким образом, чтобы обеспечить постепенное увеличение ставки по федеральным фондам (federal funds rate)», - говорится в сообщении регулятора.

ФРС, как в сентябре, прогнозирует три повышения ключевой ставки в 2018 году. В то же время, прогноз роста ВВП США на 2018 год был повышен с 2,1% до 2,5%.

Без неожиданностей

Решение ФРС совпало с ожиданиями участников рынка, которые воспринимали повышение ставки как уже решенный вопрос. Рынок фьючерсов на ставку ФРС, торгующихся на чикагской бирже CME, днем 13 декабря свидетельствовал, что игроки ожидали повышение ставки на 0,25 п.п. с вероятностью в 90% и на 50 б.п. - с вероятностью в 10%.

Эксперты ждали повышения ставки на декабрьском заседании уже давно, на прошлой неделе эти ожидания поддержали благоприятные данные по рынку труда в США, позволяющие ужесточить денежную политику без ущерба экономике. Число рабочих мест в экономике США в ноябре увеличилось на 228 тыс., а безработица осталась на минимуме с декабря 2000 года - 4,1%.

Рынки слабо отреагировали на повышение ставок. За полчаса после публикации итогов заседания евро на мировом рынке укрепился к доллару на 0,1% и составлял $1,179 за евро. На вечерних торгах на Московской бирже курс доллара к рублю вырос на 0,14% и находился около 58,71 руб. за доллар.

Аналитики полагают, что решение ФРС не должно сказаться на финансовых рынках. «Рост ставки вполне ожидаем», - отмечает главный валютный стратег инвестиционного банка Saxo Bank Джон Харди. Решение ФРС не удивило рынок, поэтому оно не должно повлиять на курс доллара к мировым валютам и валютам развивающихся стран, полагает он. «Мы не считаем, что принятое на этой неделе решение может привести к каким-либо прямым последствиям для цен на товары или на нефть», - добавляет эксперт.

В ожидании нового руководителя

Заседание ФРС 13 декабря - предпоследнее для нынешней главы американского ЦБ Джанет Йеллен. В феврале 2018 года ее на этом посту сменит Джером Пауэлл. Йеллен проведет еще одно заседание ФРС в конце следующего месяца, но по его итогам не предусмотрена пресс-конференция и обновление экономических прогнозов.

В связи со скорым окончанием срока Йеллен на посту главы ФРС ее заявления могут восприниматься скорее «как подведение итогов, а не как что-то, оказывающее непосредственное влияние на характер поведения ФРС в 2018 году», считает Джон Харди.