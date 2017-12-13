Привлеченные на ICO суммы в США превысили $4 млрд, несмотря на предостережения SEC

Бурное развитие отрасли продолжается, несмотря на то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США неоднократно предупреждала инвесторов о растущих рисках ICO и участившихся случаях мошенничества.
Около четверти инвестиций привлекли стартапы, разрабатывающие базовые технологии, включая новые варианты применения распределенного реестра, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, значительный объем средств на ICO получили компании в сфере финансовых технологий и машинного обмена информацией.
В понедельник председатель SEC Джей Клейтон публиковал заявление для мелких инвесторов и рыночных экспертов, где вновь высказался о рисках, связанных с криптовалютами и ICO.