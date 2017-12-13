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CFTC: криптовалюты являются уникальным товаром
20:43 13.12.2017 |
Глава Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло в ходе дискуссии с главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Джеем Клейтоном сказал, что его ведомство никогда не сталкивалось с подобного вида товаром, как криптовалюты. Об этом говорится на официальном сайте CFTC.
«Я неоднократно заявлял, что CFTC никогда не сталкивалось с такого рода товарами, как криптовалюты, и их существование также бросает вызов Комиссии по ценным бумагам и биржам», - сказал он.
Кроме того, Джанкарло призвал участников рынка и инвесторов «трезво оценить риски и правовые обязательства, связанные с криптовалютами, волатильностью и ICO».
Он также отметил, что CFTC и SEC сотрудничают по вопросам рынка криптовалют и проведения ICO, добавив, что его ведомство не способно эффективно регулировать новую индустрию.
Напомним, ранее Комиссия по срочной биржевой торговле одобрила запуск фьючерсом на биткоин Чикагской опционной биржей (CBOE) и Чикагской товарной биржей (CME).
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