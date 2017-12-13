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НБУ упростил порядок ввоза валютной наличности в Украину
18:34 13.12.2017 |
Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.
Сейчас физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
Также необходимо предъявлять документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую 10 тыс. евро в эквиваленте.
В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №127 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.
Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк расширил возможности банков по хранению запасов наличности.
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