НБУ упростил порядок ввоза валютной наличности в Украину

Национальный банк Украины упрощает порядок ввоза резидентами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Сейчас физические лица-украинцы могут ввозить в Украину наличность на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

Также необходимо предъявлять документы, подтверждающие снятие наличности со счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой наличными, если таковая имела место, на сумму, превышающую 10 тыс. евро в эквиваленте.

В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.

В то же время Национальный банк уточнил, что вывоз за пределы Украины наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется при наличии документов, подтверждающих снятие ими наличности с собственных счетов в банках, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этими наличными (в случае осуществления такой операции) на сумму, превышающую в эквиваленте 10 тыс. евро.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ №127 от 12 декабря 2017 года "О внесении изменения в Инструкцию о перемещении наличности и банковских металлов через таможенную границу Украины", которое вступает в силу с 14 декабря 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Национальный банк расширил возможности банков по хранению запасов наличности.