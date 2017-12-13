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Принятие закона о сплите даст стимул развитию рынка небанковских финуслуг, - НБУ
18:36 13.12.2017 |
Национальный банк считает, что принятие закона о сплите даст стимул развитию рынка небанковских финансовых услуг.
Об этом сообщил глава управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ Михаил Видякин в ходе выступления на форуме участников финансового рынка "Какой сплит нужен рынку", передают Українські Новини.
"Мы не видим качественного развития рынка небанковских финуслуг. Принятие законопроекта о сплите дало бы дополнительный стимул для развития", - сказал Видякин.
При этом он добавил, что все сегменты рынка небанковских финуслуг требуют экспертизы.
"Мы имеем пул доноров, которые готовы предоставить нам экспертов хоть завтра для экспертизы рынка", - добавил представитель НБУ.
По его словам, экспертов готовы предоставить ЕС, ЕБРР, МВФ, Всемирный банк и USAID.
Видякин подчеркнул, что с принятием законопроекта о сплите необходимо предусмотреть переходной период около 6 месяцев, чтобы участники рынка не ощутили перехода к новому регулятору рынка.
При этом он подчеркнул, что НБУ не собирается сразу приступать к выведению компаний с рынка после получения соответствующих функций.
Как сообщали Українські Новини, в июле 2015 года Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде ликвидировать Нацфинуслуг с передачей ее функций НБУ и НКЦБФР.
В июле 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ликвидации Нацфинуслуг.
Согласно законопроекту, Национальному банку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финансовые компании и бюро кредитных историй.
НКЦБФР будут переданы негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.
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