Принятие закона о сплите даст стимул развитию рынка небанковских финуслуг, - НБУ

Национальный банк считает, что принятие закона о сплите даст стимул развитию рынка небанковских финансовых услуг.

Об этом сообщил глава управления стратегии и реформирования банковской системы НБУ Михаил Видякин в ходе выступления на форуме участников финансового рынка "Какой сплит нужен рынку", передают Українські Новини.

"Мы не видим качественного развития рынка небанковских финуслуг. Принятие законопроекта о сплите дало бы дополнительный стимул для развития", - сказал Видякин.

При этом он добавил, что все сегменты рынка небанковских финуслуг требуют экспертизы.

"Мы имеем пул доноров, которые готовы предоставить нам экспертов хоть завтра для экспертизы рынка", - добавил представитель НБУ.

По его словам, экспертов готовы предоставить ЕС, ЕБРР, МВФ, Всемирный банк и USAID.

Видякин подчеркнул, что с принятием законопроекта о сплите необходимо предусмотреть переходной период около 6 месяцев, чтобы участники рынка не ощутили перехода к новому регулятору рынка.

При этом он подчеркнул, что НБУ не собирается сразу приступать к выведению компаний с рынка после получения соответствующих функций.

Как сообщали Українські Новини, в июле 2015 года Президент Петр Порошенко предложил Верховной Раде ликвидировать Нацфинуслуг с передачей ее функций НБУ и НКЦБФР.

В июле 2016 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о ликвидации Нацфинуслуг.

Согласно законопроекту, Национальному банку будут переданы в подчинение страховые компании, кредитные союзы, финансовые компании и бюро кредитных историй.

НКЦБФР будут переданы негосударственные пенсионные фонды, эмитенты ипотечных сертификатов, фонды финансирования строительства/операций по недвижимости и доверительные общества.