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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 104 млн гривен до 330 млрд гривен 13 декабря
15:30 13.12.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 104 млн гривен до 330,05 млрд гривен 13 декабря.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 13 декабря увеличился на 0,01 млн гривен до 4,786 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 52,96 млн гривен до 21,381 млрд гривен.
Физические лица увеличили объем ОВГЗ на 2,06 млн гривен до 1,187 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 13 декабря увеличился на 159,04 млн гривен до 717,980 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 30.11
|698308,79
|360572,80
|310537,77
|21260,76
|1150,40
|4787,06
|на 01.12
|714387,55
|360572,80
|326558,16
|21308,60
|1160,07
|4787,92
|на 04.12
|713978,24
|360572,80
|326178,96
|21282,21
|1156,38
|4787,88
|на 05.12
|714641,52
|360572,80
|326822,09
|21291,36
|1167,49
|4787,78
|на 06.12
|714422,44
|360572,80
|326559,80
|21336,82
|1165,26
|4787,76
|на 07.12
|714131,99
|360572,80
|326293,37
|21302,81
|1175,67
|4787,34
|на 08.12
|717744,42
|360572,80
|329922,92
|21293,64
|1173,68
|4781,37
|на 11.12
|717673,77
|360572,80
|329822,84
|21317,66
|1175,12
|4785,35
|на 12.12
|717821,00
|360572,80
|329947,75
|21328,81
|1185,59
|4786,06
|на 13.12
|717980,04
|360572,80
|330051,75
|21381,77
|1187,64
|4786,07
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 13 декабря – 27,177106 грн/$1
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