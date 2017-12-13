Продажа биткоина в Индии может облагаться налогом до 30%

Индийские инвесторы обнаружили, что их доход от продажи биткоина может облагаться налогом от 20% до 30%.

Ранее в этом месяце центральный банк Индии опубликовал третье предупреждение, в котором говорил о цифровых валютах, в частности биткоине. 5 декабря RBI подчеркнул, что криптовалюты создают потенциальные риски «финансовой, операционной и правовой защиты клиентов и их безопасности».

В результате ряд инвесторов начали продавать свои монеты. Один из них - Шридхар (S Shridhar), инженер, работающий в американской IT-компании в Бангалоре. Прислушавшись к предупреждению RBI, Шридхар продал 20 биткоинов в прошлую пятницу на сумму 21.8 миллиона рупий. После этого его налоговый консультант сказал ему, что возможно бывшему владельцу биткоинов придется заплатить налог, так как Шридхар перевел свой доход от продажи на банковский счет.

В зависимости от того, рассматривается ли цифровая валюта как бизнес-доход или прирост капитала, эксперты утверждают, что прибыли от ее продажи могут облагаться 20-30% налогом. Джинендра Бхандари (Jeenendra Bhandari), партнер в MGB - компании, консультирующей по налоговым вопросам, объяснил:

«В случае, если кто-либо продает биткоины, прибыль определенно будет облагаться налогом, в зависимости от того классифицируется ли она как доход от бизнеса, либо как прирост капитала. Не требуется специальной поправки к закону о подоходном налоге для определения налогообложения прибыли с продажи биткоинов».

По словам Амита Махешвари (Ashok Maheshwary), партнера в Ashok Maheshwary & Associates LLP Chartered Accountants, налоговые органы могут рассматривать доход от продажи цифровой валюты как прибыль от бизнеса, расценивая ее как спекулятивный бизнес, подпадающий по стандартные налоговые ставки. Он также добавил:

«Если кто-то продает биткоины, а деньги поступают на его банковский счет, это повлечет за собой либо долгосрочный, либо краткосрочный налог на прирост капитала, в зависимости от срока владения криптовалютой».

Махешвари сказал, что долгосрочный налог на прирост капитала в 20% может взиматься, если человек владел монетами не менее 36 месяцев. Краткосрочные прибыли облагаются 30% налогом.

Из-за предупреждения RBI, владельцы биткоина в Индии начали спешно продавать свои монеты. И это несмотря на то, что индийские ритейлеры начинают принимать биткоины в качестве способа оплаты. Биткоин официально не признан властями, но и не запрещён. Именно эта двусмысленность заставила Верховный суд Индии обратиться к правительству с просьбой выпустить четкие инструкции относительно регулирования обращения биткоина в стране.