Объем торгов долларом на межбанке 12 декабря увеличился на $42,6 млн до $165,8 млн

Во вторник, 12 декабря, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 42,6 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 165,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 38,7 млн долларов по сравнению с 11 декабря до 199,9 млн долларов.

Как сообщалось ранее , в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 2 коп. во вторник поднялся на 5 коп до 27,18 UAH.