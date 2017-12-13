Доллар 13 декабря перешел к слабому росту в паре с евро, но продолжает снижение к иене

Доллар перешел от снижения к слабому росту в паре с евро в ожидании данных об инфляции в США и решений Федеральной резервной системы (ФРС), но продолжает снижение к иене и другим валютам из-за ухудшения позиций Республиканской партии в Сенате.

Курс евро к доллару снизился к 14:35 EET до $1,1735 по сравнению с $1,1742 на закрытие предыдущей сессии.

Курс доллара к иене находится на уровне 113,34 иены против 113,55 иены накануне, стоимость евро относительно иены уменьшилась до 133,00 иены по сравнению с 133,33 иены во вторник.

Согласно прогнозу экономистов, опрошенных Dow Jones, общая инфляция (индекс CPI) в США усилилась в ноябре до 2,2% в годовом выражении с 2% в октябре, тогда как рост цен без учета энергоносителей и продуктов питания (Core CPI) остался неизменным - 1,8%.

ФРС ориентируется на другой индикатор инфляции - PCE, который публикуется вместе с данными о доходах и расходах потребителей (ежемесячно) и о динамике ВВП (ежеквартально).

Как ожидают аналитики и трейдеры, ФРС повысит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов по итогам заседания 12-13 декабря, до целевого диапазона 1,25-1,50%.

Кроме того, Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в 2018 году трижды, в 2019 году дважды, а в 2020 году один раз, а также несколько улучшит прогнозы роста американского ВВП на следующий год.

На выборах в Сенат в штате Алабама победил демократ Даг Джонс. В результате республиканцы потеряли одно место в Сенате, что может осложнить принятие важных законодательных инициатив, в том числе согласование параметров налоговой реформы, пишет MarketWatch.

По данным CNN, Д.Джонс набрал 49,5% голосов на выборах в Алабаме, а его соперник, республиканец Рой Мур, - 48,8%. Таким образом, соотношение республиканцев и демократов в Сенате составит 51/49.

Д.Джонс приступит к исполнению обязанностей в Сенате не позднее 3 января, и республиканцам стоит поторопиться с принятием законопроекта о налоговой реформе до этого времени, пишет Bloomberg.

Долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot снижается впервые за восемь сессий, его рост в течение семи сессий был самым продолжительным с января 2016 года.