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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Американцы начали брать ипотечные кредиты, чтобы купить биткоин

08:04 13.12.2017 |

Финансы

 

Директор Комиссии по ценным бумагам штата Алабама Джозеф Борг (Joseph Borg) рассказал, что американцы начали брать ипотечные кредиты, чтобы купить биткоин. Кроме того, для покупки криптовалюты также опустошаются счета кредитных карт и берутся имущественные займы. Такой неоправданный риск может загнать инвесторов в глубокую задолженность, а то и вовсе сделать бездомными.

Многие вдохновились историей «того парня с Reddit», который взял кредит под залог дома 325 000 долларов и купил на все деньги биткоины. Тогда цена криптовалюты была около 3000 долларов. Сейчас его криптовалютное состояние составляет около 1.5 млн. долларов. Однако, Борг утверждает, что такие случае уже не единичны, и чем выше поднимается биткоин, тем с большим риском сталкиваются берущие кредиты люди.

В своем недавнем интервью для CNBC Борг сказал:

«Люди берут ипотечные кредиты, опустошают кредитные карты, открывают кредитные линии под залог имущества, и все только для того, чтобы купить биткоины... Но это совсем не то, во что должен инвестировать парень, который зарабатывает $100 000 в год, имеет ипотечный кредит и у которого два ребёнка в колледже».

Являясь президентом Североамериканской ассоциации администраторов ценных бумаг (NASAA) и директором Комиссии по ценным бумагам штата Алабама, Борг обладает богатым опытом. И даже самые отчаянные криптоэнтузиасты признают, что нельзя так рисковать и ставить на биткоин всё, что у них есть.

«Сейчас вы находитесь на кривой ажиотажа. В какой-то момент времени произойдет выравнивание», - сказал Борг на телеканале CNBC.

Этот год был для биткоина настоящим испытанием, в котором он доказал свою исключительную выносливость, без проблем «стряхивая» по пути наверх негативные новости - к примеру, закрытие криптовалютных бирж Китаем. Однако не исключено, что значительное событие, как например, принятие регулирующих криптовалюту законов в США или Южной Корее может привести к резкому падению цены.

И хотя сейчас волатильность биткоина немного мягче, чем в самые ранние дни, все же у новичков еще нет опыта совладания с медвежим рынком. Криптовалюта подвержена большим колебаниям, и поэтому, как и у любого актива, у нее существует вероятность движения вниз. Те, кто заложил свою собственность и получают прибыль от роста биткоина, имеют шансы на успех, однако далеко не все выйдут победителями.

Многие сторонники биткоина считают, что криптовалюта - это «убийца банков». Будет весьма иронично, если рост цифровой валюты - и последующее ее падение - испортит банкам жизнь из-за кредитного ажиотажа, вызванного биткоином.

 

Американцы начали брать ипотечные кредиты, чтобы купить биткоин
По материалам: bits.media
 

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