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Золото дорожает 13 декабря в ожидании итогов заседания ФРС США
07:48 13.12.2017 |
Цена золота растет в среду утром; инвесторы находятся в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США по монетарной политике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.20 EET цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 4,2 доллара, или на 0,34% - до 1245,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,46% - до 15,74 доллара за унцию.
Итоги двухдневного заседания ФРС США будут обнародованы вечером в среду. По итогам предыдущей встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. Теперь, по данным CME Group, инвесторы оценивают вероятность повышения ставки до 1,25-1,5% по итогам этого заседания в 87,6%.
Основное внимание трейдеров будет направлено на дальнейшие планы Федрезерва по монетарной политике, и, в частности на прогнозы регулятора по повышению ставки в следующем году.
Кроме того, участники рынка ожидают статистики по инфляции в США, которая также будет опубликована позднее в среду. По прогнозам экспертов, показатель в ноябре ускорился по сравнению с индикатором прошлого месяца до 2,2% с 2% в годовом выражении, а в месячном - до 0,4% с 0,1% в октябре.
Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте золота, уменьшая спрос на него со стороны инвесторов, владеющих другой валютой.
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