Goldman сохраняет уверенность в сырьевых товарах

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что сырьевые товары принесут лучшую доходность, чем другие активы, в долгосрочной перспективе, пишет Bloomberg.

Сильный рост мирового спроса на сырьевые товары дает больше оснований для вложений в них, отмечается в докладе банка от 11 декабря. Goldman ожидает доходность в 10% в 2018 г., что обусловлено рыночной структурой, известной как бэквордация, когда инвесторы продают более дорогие контракты с истекающим сроком погашения в конце каждого месяца и покупают менее дорогие фьючерсы.

Индекс Bloomberg Commodity вырос примерно на 6% со второй половины июня на фоне признаков сокращения поставок и более сильного спроса на сырье - от нефти до хлопка. Стоимость сырья растет, поскольку текущие уровни спроса превышают уровни доступных поставок, отмечает Goldman. Банк прогнозирует доходность в 15% в следующем году благодаря более высоким ценам на краткосрочные фьючерсы на нефть, чем на долгосрочные контракты.

Goldman не ожидает, что рынок нефти в 2018 г. вернется к ситуации контанго, когда более долгосрочные фьючерсы дороже, чем более краткосрочные.

Что касается более широкого индекса промышленных металлов, Goldman прогнозирует, что доходность будет в основном стабильной в следующем году. Эксперты банка наиболее оптимистично оценивают перспективы меди, наименее оптимистично - перспективы алюминия. "В обоих случаях устойчивый и синхронный глобальный рост поможет сохранить высокий спрос на металлы во всем мире в 2018 году, - считают в банке. - Разница заключается в динамике предложения".

В 2018 и 2019 гг. ожидается здоровый рост предложения на рынке меди. Однако Goldman заявил, что бум на этом рынке заканчивается, поскольку капиталовложения резко сократились после распродажи сырьевых товаров в 2014 г. Это означает, что добыча может замедлиться после 2019 г. В то же время позитивный прогноз по спросу способствует "бычьему" настрою Goldman. Банк ожидает в следующем году цены на уровне $7050 за тонну меди на Лондонской бирже металлов.

При этом Goldman отмечает растущую вероятность увеличения поставок алюминия из Китая, в основном из районов с ограниченными проблемами загрязнения воздуха, а также из-за пределов азиатской страны. В этих условиях банк придерживается "медвежьей" позиции по алюминию.