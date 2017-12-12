НБУ отказался от регулярных плановых проверок на соблюдение валютного законодательства

Национальный банк (НБУ) решил отменить обязательное проведение регулярных плановых проверок соблюдения требований валютного законодательства

Об этом говорится в сообщение пресс-службы банка, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины обновил действующие нормы положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины.

Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 126 от 11 декабря 2017 "О внесении изменений в положение о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок по соблюдению банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины и проверок пунктов обмена иностранной валюты на территории Украины", которые вступают в силу 13 декабря 2017 года.

В частности НБУ отменил обязательное проведение плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев, однако планируется проводить соответствующие проверки в зависимости от потребности.

Также Нацбанк расширил перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка.

Отмечается, что теперь основанием для проверки может быть полученная информация от банков, других финансовых учреждений, или национального оператора почтовой связи, которая свидетельствует о нарушении законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк начал регулярные проверки с сентября 2016 года.

В 1-м полугодии 2017 года совершено 503 проверки структурных подразделений (пунктов по обмену валюты) небанковских финансовых учреждений.

К концу 2017 года запланировано охватить проверками пункты обмена валют небанковских финансовых учреждений по всей территории Украины.

По состоянию на 1 июля 2017 генеральные лицензии НБУ, позволяющие заниматься валютно-обменными операциями, у 29 небанковских финансовых учреждений и национального оператора почтовой связи "Укрпочта".

В настоящее время в Украине зарегистрировано 3 371 обособленное подразделение небанковских финансовых учреждений.