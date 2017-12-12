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Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 124,9 млн гривен до 329,9 млрд гривен 12 декабря
16:42 12.12.2017 |
Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 124,91 млн гривен до 329,947 млрд гривен 12 декабря.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Национальный банк Украины сохранил объем ОВГЗ в своем портфеле на уровне 360,572 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в собственности нерезидентов 12 декабря увеличился на 0,71 млн гривен до 4,786 млрд гривен, соответственно у других владельцев увеличился на 11,15 млн гривен до 21,328 млрд гривен.
Физические лица увеличили объем ОВГЗ на 10,47 млн гривен до 1,185 млрд гривен.
Объем ОВГЗ в обращении в целом, по данным Нацбанка, 12 декабря увеличился на 147,23 млн гривен до 717,821 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, Нацбанк ежедневно публикует данные об объеме гособлигаций, находящихся в собственности тех или иных владельцев.
ОВГЗ, находящиеся в обращении по сумме основного долга, млн гривен:
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Другие
|Физлица
|Нерезиденты
|на 29.11
|697828,18
|360572,80
|310083,33
|21240,30
|1144,73
|4787,02
|на 30.11
|698308,79
|360572,80
|310537,77
|21260,76
|1150,40
|4787,06
|на 01.12
|714387,55
|360572,80
|326558,16
|21308,60
|1160,07
|4787,92
|на 04.12
|713978,24
|360572,80
|326178,96
|21282,21
|1156,38
|4787,88
|на 05.12
|714641,52
|360572,80
|326822,09
|21291,36
|1167,49
|4787,78
|на 06.12
|714422,44
|360572,80
|326559,80
|21336,82
|1165,26
|4787,76
|на 07.12
|714131,99
|360572,80
|326293,37
|21302,81
|1175,67
|4787,34
|на 08.12
|717744,42
|360572,80
|329922,92
|21293,64
|1173,68
|4781,37
|на 11.12
|717673,77
|360572,80
|329822,84
|21317,66
|1175,12
|4785,35
|на 12.12
|717821,00
|360572,80
|329947,75
|21328,81
|1185,59
|4786,06
Официальный курс НБУ на 12 декабря – 27,135720 грн/$1
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