Финансовые новости
- |
- 12.12.17
- |
- 18:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 12.12.17
14:56 12.12.2017 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|7 декабря
|43252.0
|8 декабря
|42671.1
|11 декабря
|40121.7
|12 декабря
|54144.3
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 12 декабря - 27,135720 грн/$1.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Кишинев отдаляется от Москвы
|Украина проводит экологическую экспертизу строительства Россией Керченского моста - Луценко
|Минюст планировал до 19 декабря подать иск в ЕСПЧ против Роснефти, но обыск НАБУ ставит это под угрозу - Петренко
|Бои в АТО: Зачем террористы придумали Гладосовский котел
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Goldman сохраняет уверенность в сырьевых товарах
|НБУ отказался от регулярных плановых проверок на соблюдение валютного законодательства
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 11 декабря составил 27,1771 грн
|Депозитные ставки для физлиц 12.12.17
|Банки увеличили свой портфель ОВГЗ на 124,9 млн гривен до 329,9 млрд гривен 12 декабря
|Доллар стабилен 12 декабря в ожидании решений ФРС
Это интересно
|Toyota представила концептуальный кроссовер Future Toyota Adventure Concept (FT-AC)
|Volkswagen задумал заменить личные автомобили электрическими минивэнами
|11 лучших университетов мира
|Новая угроза для Эфириума: на смену Криптокотикам идет Decentraland
|LG разрабатывает сканер радужной оболочки глаза для смартфонов
|Беспилотник Renault подключит пассажиров к виртуальной реальности
|BlackBerry и Qualcomm объединились в создании автомобилей нового поколения