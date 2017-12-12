Объем торгов долларом на межбанке 11 декабря уменьшился на $13,8 млн до $123,2 млн

В понедельник, 11 декабря, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 13,8 млн долларов по сравнению с 8 декабря до 123,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 22 млн долларов по сравнению с 8 декабря до 161,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 7,8%, или на 691 млн долларов до 9,532 млрд долларов по сравнению с октябрем.

Курс доллара на межбанковске, остававшийся неизменным в пятницу, в понедельник вырос на 2 коп. до 27,13 UAH/USD.